نهال عنبر عن الحالة الصحية لعزت أبوعوف: "لا نملك غير الدعاء له"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

"لا نملك غير الدعاء له"، بهذه الكلمات كشفت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية عن مستجدات الحالة الصحية للفنان الكبير عزت أبوعوف، الذي يمر بأزمة صحية شديدة ويرقد في المستشفى منذ أيام.

وقالت نهال عنبر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا جديد بالنسبة لحالة الفنان الكبير عزت أبوعوف، ما زالت حالته حرجة للغاية، وفي وضع خطر داخل غرفة العناية المركزة، وربنا يقومه بالسلامة.

وأضافت: "أن الأطباء يقولون لا يمكن أي تدخل طبي قبل استقرار الحالة صحياً".

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وعن طبيعة مرضه أوضحت: "أن أسرته لا تريد الكشف عن طبيعة مرضه، مشيرة أن الآلاف من محبي عزت أبوعوف يدعون له بالشفاء مطالبة إياهم بالاستمرار في الدعاء لأنه يحتاج دعاءهم".

وكان الفنان عزت أبوعوف تعرض لأزمة صحية استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان عزت أبوعوف، كان في رمضان الماضي إذ شارك في إعلان تابع لإحدى شركات الاتصالات، بجانب المطرب عمرو دياب.