الخميس.. علي الحجار يحيي سهرة طربية ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحيي الفنان علي الحجار ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، حفلًا في الثامنة مساء الخميس 13 يونيو.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية، منها: يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني، حرمًا يا سيدي وضحكة المساجين".

الجدير بالذكر أن علي الحجار اعتاد المشاركة بشكل منتظم في المحافل والمهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.