كرم جابر ينشر فيديو جديد من تدريبات ياسر جلال على المصارعة في "لمس أكتاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المصارع العالمي كرم جابر متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بفيديو ظهر خلاله بصحبة الفنان ياسر جلال، وهما يتدربان على مشهد مباراة المصارعة الذي ظهر في مسلسل "لمس أكتاف" رمضان الماضي.

وكتب كرم، في تعليقه على الفيديو "ده بس عشان الناس تعرف ان الراجل ده مش اتمرن كمال أجسام بس، لأ وفيتنس ومرونة، والله رئيس الاتحاد طلب منه يشارك في البطولة.. كل الشكر والاحترام والتقدير للفنان ياسر جلال".

"لمس اكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي ‏‏عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوز عادل، من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.‏