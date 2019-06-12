خاص| مؤلف أغنية مي كساب "شايفاك كبير" يكشف قصتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"وإن كان على الفرق اللي بينا واللي بس يخصنا/ كل الحكاية إن أنت جيت الدنيا بعدى بكام سنة/ والله مهما اتكلموا أنا هبقى ليك/ وأنا عايزة إيه في الدنيا دي غير الأمان".. بعد تقديم مي كساب لهذه الكلمات بأغنيتها "شايفاك كبير"، تعددت التكهنات حول أنها تروي قصتها مع الفنان أوكا، أم أنها مجرد أغنية كتبها الشاعر بالصدفة؟

وقال الشاعر أحمد المالكي "مؤلف الأغنية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كتبت بالفعل كلماتها بناءً على طلب الفنانة مي كساب، حيث طلبت مني كتابة أغنية يتناول موضوعها فارق السن بين المرأة والرجل".

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أغنية "شايفاك كبير" كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أوكا، ومع ما حققته من نجاح عقب طرحها ضمن ألبوم مي كساب "أنا لسه هنا"، لتعيد الحديث عن كونها تتعلق بالجدل الذي أثير منذ 4 سنوات عقب إعلان زواجها من مغني المهرجانات، وكونها تكبره بحوالي 9 سنوات.

الشاعر أحمد المالكي له عدة أعمال من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، منها أغاني "أول يوم في البعد" و"أكبر طموحه"، وغني الفنان عمرو دياب مقاطع منهما في حفلاته مؤخرا.