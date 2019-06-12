آل الشيخ ينشر مقطعا من أغنية جديدة للفنان المصري محمد رمضان.. ويعلق: قريبا في المملكة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مقطع فيديو من كليب جديد للفنان المصري محمد رمضان، وهو يغني جزأ من أغنية “أنا اسد الغابة”، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق “آل الشيخ”، على الفيديو قائلًا: “قريبًا في المملكة”، وهو ما يُشير إلى إقامة محمد رمضان حفلات غنائية قريبًا في السعودية.