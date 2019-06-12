نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مقطع فيديو من كليب جديد للفنان المصري محمد رمضان، وهو يغني جزأ من أغنية “أنا اسد الغابة”، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعلق “آل الشيخ”، على الفيديو قائلًا: “قريبًا في المملكة”، وهو ما يُشير إلى إقامة محمد رمضان حفلات غنائية قريبًا في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ ينشر مقطعا من أغنية جديدة للفنان المصري محمد رمضان.. ويعلق: قريبا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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