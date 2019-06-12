بعد ظهوره بالثوب الأبيض.. هكذا علق تركي آل الشيخ على وجود محمد حماقي بالمملكة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة للمطرب المصري محمد حماقي، أثناء تواجده في السعودية مرتديا الثوب الأبيض.

ووجه ” آل الشيخ” رسالة إلى المطرب محمد حماقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك بعد تقديم الأخير حفلا غنائيا فى المملكة. ، قائلا: “منور المملكة يا حماقى” وقد شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وأحيا النجم محمد حماقي، حفلا غنائيا كبيرا بالمملكة العربية السعودية، في “الدمام”، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور السعودي.

ويحيي حماقى حفلاً ثانيًا في جدة؛ يوم 15 يونيو الجاري، ويقدم باقة من أغانيه الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، والتى تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه من بينها: “أعمل إيه، ناويها، كل يوم من ده، صور، أدام الناس” ، وغيرها من الأغاني.