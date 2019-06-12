أوضحت مصادر أن “الهيئة العامة للترفيه” قررت تعلق أي نشاط فني الممثلة الكويتية منى شداد منى شداد في المملكة. وتضمن القرار منع ظهور الممثلة منى شداد في أي قنوات تلفزيونية وإذاعية في المملكة. جاء ذلك بعد تداول فيديو لـ”شداد” وهي تمدح في قطر وأميرها تميم بن حمد، واصفةً إياه بـ”تميم المجد”، بعد المقاطعة العربية للدوحة على خلفية دعمها للإرهاب.

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كانت هذه تفاصيل خبر منع ظهور الممثلة الكويتية “منى شداد” من أي نشاط تلفزيوني في المملكة.. والكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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