بالفيديو: “سارة الودعاني” تفجر غضب المتابعين بسبب استعراض ثرائها… شاهدوا ما فعلته

أشعلت خبيرة المكياج سارة الودعاني مواقع التواصل الاجتماعي باستعراض سيارتها الجديدة. وسمع صوتها في مقطع فيديو تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على “إنستغرام”، وهي تتحدث عن السيارة الفاخرة. – وفقا لمجلة لهاً- ولفتت الانتباه بنسيان اسم الطراز قبل ان تتذكره وتشير إلى أنها اشترت السيارة بواسطة أحد المكاتب. وعلى إثر انتشار الفيديو انطلقت موجة واسعة من التعليقات، وتوجه الكثيرون بالانتقادات إلى الخبيرة معربين عن غضبهم واستغرابهم استعراضها ثراءها. وأشار بعضهم إلى أنها لم تقم بشرائها فعلاً وأنها حصلت عليها مقابل عمل إعلاني، فيما رأى آخرون أنها تقلد الدكتورة خلود.

ويذكر أن الأخيرة أحدثت ضجة في وقت سابق، بسبب نشرها فيديو أظهرت من خلاله تلقيها سيارة فاخرة جداً كعيدية من زوجها أمين. ونشرت على حسابها على “إنستغرام” أيضاً صوراً لها وهي تجلس داخلها مع التعليق: “باركولي. سيارة أحلامي اليوم عيديتي. الحمدالله الحمدالله. رولز رويس .أقوى وأحلى سيارة بالعالم و مافي منها إلا وحدة بس مالتي أنا كل شي unique “.