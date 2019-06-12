كارول سماحة تكشف عن موعد طرح أغنيتها المصرية الجديدة

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وكشفت عن الموعد قائلة : “آخر هذا الشهر ان شاء الله ترقبوا أغنيتي المصرية الجديدة”. يذكر أن كارول تستعد لحفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين المغربي، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري، والتي تفتتح كارول اولى لياليه الإحتفالية ويشاركها مجموعة من الفنانين العرب أبرزهم "إليسا، عاصي الحلاني، محمد عساف".

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