أعلنت الفنانة كارول سماحة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكشفت عن الموعد قائلة : “آخر هذا الشهر ان شاء الله ترقبوا أغنيتي المصرية الجديدة”.
يذكر أن كارول تستعد لحفلها الغنائي ضمن فعاليات
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تكشف عن موعد طرح أغنيتها المصرية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.