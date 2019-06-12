ياسمينا العلواني تطرح ثاني أغانيها مش هعاتبك من ألبومها الجديد

تطرح المطربة الشابة ياسمينا العلواني، اليوم الأربعاء، ثاني أغانيها بعنوان"مش هعاتبك" من ألبومها الجديد، وذلك علي تطبيق أنغامي.

ومن المقرر أن تطرحها"ياسمينا" عبر قناتها علي "يوتيوب" مطلع الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته

أغنيتها الأولي التي طرحتها من الألبوم عبر قناتها والتي حملت اسم"ايه اللي فيها مش فيا" والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.أغنية "مش هعاتبك"من كلمات الشاعرالغنائي يحيي محفوظ، وألحان بلال سرور، وتوزيع طارق توكل.وتقول بعض كلمات الأغنية: "مش هعاتبك.. ولا يوم هقولك.. ولا هطلب منك تاخد بالك مني.. وهوايا يبان عليك .. وابقي في حضنك بين إيديك.. وانت بتبعد عني.. كتر خير الدنيا وصبري عليك ..سنين بستني وصبري طال".