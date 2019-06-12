الإمارات توقف عرض "شيخ الحارة" وتحذف المحتوى المخالف

تلقى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا من الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أكد فيه التواصل مع قناتي الظفرة وحواس، وتم حذف كل المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمولبها في القوانين والأنظمة، والأكواد الإعلامية المصرية من برنامج "شيخ الحارة".
وأوضح أنه تم وقف عرض البرنامج، وثمن الوزير سلطان الجابر العلاقات المميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مؤكدا حرص
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاطب نظيره الإماراتي حول لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج "شيخ الحارة" لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من الأعلى للإعلام، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتي على الفور.
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