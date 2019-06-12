في حفلات السعودية 2019.. أول ظهور لرامي صبري ودياب وحماقي وأنغام يرفعون شعار كامل العدد

اشتعل الموسم الغنائي السعودي لهذا العام بعدد كبير من نجوم الغناء المصري وهم "عمرو دياب، محمد حماقي، أنغام، رامي صبري، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك وما بعده.

وقدم حماقي في حفله الغنائي، وصلة غنائية متألقة لاقت حفاوة استقبال ضخمة من حضور الحفل الذين ملأت صيحاتهم الحماسية أركان المسرح طوال فترته الغنائية، حيث قدم حماقي باقة مميزة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره، وأشهرها "أحلى حاجة فيكي ايه، حاجة مستخبية، مابلاش، أجمل يوم" بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "كل

يوم من ده" الذي لاقت تفاعل ضخم أثناء غناءه ومنها"أعمل ايه، قالوا عنك، يزلزل"، ويعود لجمهوره السعودي يوم السبت الموافق 15 يونيو في مدينة جدة.

والتقى الهضبة عمرو دياب بجمهوره في مدينة جدة وشهد الحفل حضور كامل العدد من محبيه ومتابعيه ، واشعل دياب حماسهم بمجموعة غنائية من ألبوم "كل حياتي" وأبرزها "يتعلموا، ده لواتساب" بالإضافة إلى "أجمل عيون، وياه، الليلة، خلينا لوحدينا،

معاك قلبي"، وتميز مسرح الحفل بالتقنيات الحديثة في الإضاءة والصوت والألعاب النارية مما أضفى على روح الحفل مزيد من المتعة البصرية والسمعية.

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وجاء الفنان رامي صبري في حفله السعودي الأول ضمن المهرجان الشبابي "فوّرها" والذي قدم فيها باقة غنائية لاقت تفاعل كبير من حضور الحفل وأبرزها"أهد الدنيا، مبروك علينا، حلوة، أنا بابا"

واشعلت أنغام الجمهور السعودي بحفلها المميز في العاصمة الرياض في أول ايام عيد الفطر المبارك، وقدمت ألمع أغانيها من ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" وأبرزها"ياريتك فاهمني، هدنة، نزوة، أساميك الكتيرة" وتعالت صيحات الجمهور مرددين معها كلمات أغانيها، بالإضافة إلى باقة خليجية من أغنياتها وأبرزها"لاتهجى، مستحيل، قلبي معي".