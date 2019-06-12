في عيد ميلاده الـ 70.. تعرف على أهم محطات الفنان محمد عبده

يحتفل اليوم فنان العرب محمد عبده، بعيد ميلاده الـ 70، حيث أنه من مواليد يوم الأحد الموافق 12 يونيو من عام 1949، و قد بدأ مشواره الفني في عام 1961.

و في السطور التالية سنتعرف علي أهم محطات في حياة النجم محمد عبده:-

ولد فنان العرب محمد عبده في قرية الدرب الواقعة جنوب المملكة العربية السعودية، كما ذاق مرارة اليتم صغيراً حيث رحل عنه والده و هو في السادسة من عمره، ثم خاض رحلة الفقر حتى إنه عاش فترة هو وشقيقه في رباط خيري بمنحة من الملك "فيصل بن عبد العزيز".

المفاجئ أنّه لطالما كان الإبحار حلمًا يراوده، ولعل حبه لوالده البحار هو ما دفعه وحرّض فيه حب البحر والسفن، فالتحق بمعهد الصناعي وتخصص في مجال السفن سعيًا منه لتحقيق حلمه، لكن ولعه بالغناء والطرب جذب اهتمامه وحواسه، لتبدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي.

بعد تخرجه في المعهد وإرساله ضمن بعثةٍ لصناعة السفن أُرسلت إلي إيطاليا، تيقن من شغفه الغنائي والفني، وانطلق منها إلى بيروت، وبمساعدة "عباس

فائق غزاوي" الذي آمن بموهبة محمد عبده بعد غنائه في برنامج "بابا عباس" بعام 1960، شرع في إصدار أولى أغانيه بعنوان "خاصمت عيني من سنين" من كلمات الشاعر طاهر زمخشري، وألحان السوري محمد محسن، و ذلك في عام 1961.

تزوج فنان العرب محمد عبده لمدة 26 عاماً أنجب خلالها سبعة أبناء هم: "نوره"، "ود"، "هيفاء"، "ريم"، "عبد الرحمن"، "بدر"، "دلال"، و لكن انتهى ذلك الزواج بالانفصال ليتزوج مرة أخرى عقب 11 عاماً من الانفصال بفتاة فرنسية من أصول جزائرية.

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حاز على لقب فنان العرب، الذي أطلقه عليه الرئيس التونسي الحبيب بو رقيبة، بعد أن أقام حفلةً في تونس في ثمانينيات القرن الماضي.



اعتزل الفن بين عامي 1989 و 1997، لكن لم يكن اعتزالًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكنه كان قد توقف أداء الحفلات الغنائية، ولعلّ ذلك لأسبابٍ عدة كوفاة والدته ولتقييم

ماضيه الفني ودراسة ما سيقدمه لاحقًا.



حصل محمد عبده على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية من خادم الحرمين الشريفين، كما حاز على وسام بو رقيبة للثقافة من الردة الثانية عام 1982.



تعاون مع العديد من الشعراء ومن أشهرهم بدر شاكر السياب وعبد الله الفيصل وطلال الرشيد وإبراهيم الخفاجي ومحمد بن راشد آل مكتوم وعبد الرحمن بن مساعد والشاعر خالد التويجري، كما تعاون مع العديد من الملحنين ومن أشهرهم، عمر كدرس وطارق عبد الحكيم وعدنان خوج ومحمد شفيق وسراج عمر ورابح صقر وأنور عبدلله ومحمد الموجي والملحن سامي إحسان.

من أبرز الألبومات التي قدمها فنان العرب محمد عبده: "وهم"، "العقد"، "يا مرحبا يا معنّى"، "أرفض المسافة"، "أنشودة المطر"، "حبيبتي"، "يا السعودي يا بطل"، "وين أحب الليلة"، "دعاني الشوق"، "جديد سعود بن عبد الله"، "مجموعة إنسان"، "يماني حجاز"، "يماني خليجي"، "بنت النور"، "مذهله"، "فوق هام السحب"، "كوكب الأرض"، "عيون الليل"، "يا ناعس الجفن"، "أفراح العروس"، "ارفع ستار الخجل"، "الرمش الطويل"، "ملحمة أسود الجزيرة"، "مساء الخير"، "لنا الله".

نال فنان العرب محمد عبده خلال مشواره الفني العديد من الجوائز و الأوسمة حيث حصل علي وسام وميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لخادم الحرمين الشريفين، ووسام بورقيبة للثقافة من الدرجة الثانية عام 1982م، كما أطلق عليه الرئيس التونسي "الحبيب بورقيبة"، لقب "فنان العرب".