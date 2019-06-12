مواقع التواصل تهاجم أصالة: "اللي بيته من إزاز مايحدفش أنغام"

ظهرت العديد من التصريحات خلال الفترة السابقة للفنانة أصالة نصري، تهاجم بها الفنانة أنغام بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ولم تكتف أصالة بذلك الأمر وأصرت أن تذكر أنغام في كل لقاء تلفزيوني، وكل حديث صحفي لدرجة أن الجمهور بدأ بالرد نيابة عن أنغام قائلًا إن زواجها حلال وأنها لم تخطئ، ولا أحد يعلم تفاصيل القصة غير أبطالها.

لكن حدث ماهو غير متوقع عندما ظهرت أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان، في الحلقة الأولى من برنامج توأم روحي

للإعلامي اللبناني نيشان، وتحدثت عن قصة حبها لطارق العريان، والتي قالت إنها حدثت وهي متزوجة من زوجها السابق.

وكان الحديث كالتالي عندما سألهم نيشان: هل اشتعل الحب بإسبانيا وقت تصوير أغنية يا مجنون؟

رد طارق العريان قائلًا: لا هي كانت مرتبطة في هذا الوقت وأنا كنت مرتبط، وخرجنا في سهرة للعشاء سويًا بكل احترام أنا وزوجتي السابقة وهي وزوجها السابق، ومرت الأيام وانفصلت عن زوجتي.

ولكن سرعان ما قاطعت أصالة حديثه قائلة: هو لا لكن أنا نعم، كنت معجبة به، وأنا التي بدأت بالتقرب له، ولفت نظره لي.

واستكملت: أنا بإسبانيا كنت مرتبطة صحيح لكني تمنيته في ذلك الوقت في خيالي.

سألها نيشان: أتمنيتي يكون زوجك؟

Advertisements

لترد أصالة دون تردد قائلة: أتمنيته يكون حبيبي وبعدين نتزوج.

ذلك الأمر الذي جعل الجمهور يلوم أصالة على هجومها على أنغام، قائلين إن أنغام لم تخطئ لأنها تزوجت، لكن أصالة هي التي أخطأت عندما أحبت رجل متزوج، وهي متزوجة، ولم تكتف بذلك بل طلبت منه الزواج، وفي النهاية تزوجت منه، قائلين "من يسكن بيت من زجاج لا يجب أن يرمي الناس بالحجارة".