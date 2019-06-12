في أسبوع.. محمد عساف يتخطى الـ4 ملايين مشاهدة في "بصراحة"

اجتازت أغنية "بصراحة" للفنان محمد عساف حاجز الـ4ملايين مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". الأغنية من كلمات: رامي العبودي، ألحان: علي صابر، توزيع: عثمان عبود، وصدرت الأغنية باللهجة العراقية. يذكر أن آخر إصدارات عساف الغنائية أغنية "مكانك خالي"، والتي طرحت في سبتمبر من العام الماضي واقترب عدد مشاهداتها من 100 مليون مشاهدة.

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