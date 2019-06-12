الجمعة.. حفل حنان ماضي بدار الأوبرا

تستعد المطربة الكبيرة حنان ماضي لإحياء حفل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءً. ومن المقرر أن تقدم "ماضي" مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة التي يعشقها جمهورها مثل: "عصفور في ليلة مطر، شباك قديم، ليلة عشق، شدي الضفاير، احساس، إمبارح كان، البنت اللي سهرانة".

جدير بالذكر ان حنان ماضي بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 "عصفور في ليلة مطر، شباك قديم، ليلة عشق، شدي الضفاير، احساس، إمبارح كان، البنت اللي سهرانة".جدير بالذكر ان حنان ماضي بدأت مسيرتها الفنية عام 1989وحققت شهرة خلال فترة التسعينيات، من خلال تترات أشهر وأقوى المسلسلات الدرامية، وكان بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل اللقاء الثاني وعرفها الجمهور أيضا من خلال تتر مسلسل المال والبنون، كما قدمت 4 ألبومات منها: ليلة عشق" 1992، و"احساس" 1996، و"شباك قديم" 1999.

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