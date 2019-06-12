اليوم.. إعلان فيلم محمد هنيدي كينج سايز

شوَّق الفنان الكوميدي محمد هنيدي جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإعلان فيلمه الجديد "كينج سايز"، والذي يجسد به شخصية عقلة الإصبع. يجسد به شخصية عقلة الإصبع. وكتب "هنيدي" قائلًا: مستعدين لإعلان فيلم كينج سايز "عقلة الأصبع" اليوم ... مين مستعد؟ وانهالت التعليقات الكوميدية للرد على هنيدي ومنهم:"ما انت عملته قبل كده يا نجم بتكرر نفسك ليه، أكيد هيبقى إعلان قصير أوي" وغيرهم من التعليقات. Advertisements

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