هنا شيحة تواجه التنمر على السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:58 مساءً - قررت الفنانة المصرية هنا شيحة مواجهة التنمر الموجود على السوشيال ميديا بإطلاق هاشتاج جديد وهو ” لا لتنمر المتنكرين ” .

وطلبت من الجمهور أن يقوم بتصوير نفسه مع القيام بعلامة عدم الإعجاب .

وجاء ذلك عن طريق نشرها لصورة عبر ستوري على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” الخاص بها وعلقت عليها : ” اللي شايف إن التنمر على السوشيال ميديا بقى فوق الوصف يعمل صورة زي دي ويكتب لا لتنمر المتنكرين ” .

Advertisements

ويأتي ذلك بعد أن أصبح التنمر أمرا شائعا على مواقع السوشيال ميديا فبمجرد أن تقوم شخصية عامة بنشر فيديو أو صورة خاصة به يجد المئات وربما الآلاف يدخلون للسخرية منه .