هنا شيحة تواجه التنمر على السوشيال ميديا

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كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:58 مساءً - قررت الفنانة المصرية هنا شيحة مواجهة التنمر الموجود على السوشيال ميديا بإطلاق هاشتاج جديد وهو ” لا لتنمر المتنكرين ” .
وطلبت من الجمهور أن يقوم بتصوير نفسه مع القيام بعلامة عدم الإعجاب .
وجاء ذلك عن طريق نشرها لصورة عبر ستوري على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” الخاص بها وعلقت عليها : ” اللي شايف إن التنمر على السوشيال ميديا بقى فوق الوصف يعمل صورة زي دي ويكتب لا لتنمر المتنكرين ” .
ويأتي ذلك بعد أن أصبح التنمر أمرا شائعا على مواقع السوشيال ميديا فبمجرد أن تقوم شخصية عامة بنشر فيديو أو صورة خاصة به يجد المئات وربما الآلاف يدخلون للسخرية منه .
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