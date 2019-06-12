فرقة بريطانية تواجه القرصنة ببث 18 ساعة من تسجيلاتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عازف الجيتار في فرقة "راديوهيد" البريطانية جوني جرينوود أن فرقته ستقدم للجمهور لمدة 18 يوما، 18 ساعة من التسجيلات الصوتية غير المنشورة، كرد على هاكرز هدد ببث أرشيفها الموسيقي.

وأوضح جرينوود، عبر موقع تويتر: "اخترقنا قرصان الأسبوع الماضي وسرق تسجيلات، وهو يطالب بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي مقابل عدم بثها".

وأضاف: "لذلك وبدلا من تقديم شكوى أو تجاهل التهديد، سنبث 18 ساعة على باندكامب (متجر موسيقى على الإنترنت) لدعم حركة إكستنكشن ريبيليين المدافعة عن البيئة"، موضحا أن الفرقة لم تكن تفكر أبدا في مشاركة هذه التسجيلات.

ويمكن لمستخدمي الإنترنت لمدة 18 يوما تحميل كل التسجيلات مقابل 18 جنيها إسترلينيا (23 دولارا)، وكان بإمكانهم أيضا الاستماع إليها مجانا، الثلاثاء.