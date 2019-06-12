مهرجان جرش يحتضن كبار النجوم هذا العام

يعقد رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون معالي وزير الثقافة محمد ابو رمان والمدير التنفيذي للمهرجان السيد ايمن سماوي مؤتمرًا صحفيًا في فندق فندق الميلينيوم الشميساني في الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 17 حزيران الحالي للاعلان عن فعاليات المهرجان في دورته الرابعة والثلاثين، حيث وجه الدعوة المكتب الاعلامي للمهرجان لكافة ممثلي وسائل الاعلام المحلية والعربية.

وينطلق المهرجان تحت الرعاية الملكية السامية في 18 تموز المقبل في مدينة جرش الاثرية لتحمل دورة المهرجان عروضًا فنية محلية وعربية حيت سيتم الاعلان بشكل مفصل عن كافة الفعاليات ويحتضن مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام توليفة غنائية من أبرز نجوم الغناء والموسيقى بالعالم العربي، منهم الفنان الاردني عمر العبداللات نجم حفل انطلاق فعاليات المسرح الجنوبي. الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة. النجمة اللبنانية نانسي عجرم. النجم الفلسطيني محمد عساف. النجم اللبناني وائل كفوري وبمشاركة النجم التونسي الكبير لطفي بوشناق، كما يشهد مشاركة استثنائية جدًا للكينج محمد منير، والذي يعود إلى جرش بعد غياب قرابة 17 سنة منذ أول مشاركاته فى المهرجان الدولى عام 2002 فى دورته الـ21 آنذاك.