شاهد ..سيلينا جوميز تحضر العرض المسرحي Mean Girls في برودواي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت النجمة العالمية سيلينا جوميز لمشاهدة مسرحية " Mean Girls" و هي واحدة من أكثر الاعمال نجاحا في برودواي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، واستمتعت جوميز بوقتها وذلك مع عدد من اصدقائها المقربين، وظهرت سيلينا جوميز مرتديه فستان قصير ذو تصميم بسيط جمع اللونين البرتقالي و الاخضر .
يذكر أن سيلينا جوميز حضرت مؤخرا العرض الاول لفيلمها فيلم "The Dead Do Not Die" في نيويوكر، والفيلم من تأليف واخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث في مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم في قتال حشد من الزومبي، حينما يبدأ الأموات في الاستيقاظ من قبورهم.
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