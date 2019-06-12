شكرا لقرائتكم خبر عن ريم أحمد تكشف تفاصيل حريق شقة زوجها بعد سرقتها بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الشابة ريم أحمد عن تعرض منزل زوجها الفنان طه خليفة بمنطقة جسر السويس لحريق كبير اشتعل فيها بالكامل وذلك بعد أيام قليلة من سرقتها وتحديداً ثانى أيام عيد الفطر المنصرم.



ريم احمد

وأوضحت ريم لـ ”الخليج 365” أن الشقة التى تعرضت للحريق ليست منزل الزوجية وإنما شقة عائلة زوجها طه ووقت نشوب الحريق فيها لم يكن يتواجد بها أحد مشيرة إلى أنهما يترددان على الشقة باستمرار خاصة عندما يكون لهما عمل فى محيط منطقة مصر الجديدة يقيمان فيها يومين أو ثلاثة بالكثير.

وأكدت ريم أن حدث هو أمر غريب بأن يتم سرقة الشقة يوم الخميس الماضى وبعدها بأيام قليلة تتعرض للحريق لافتة أنه تم عمل محضر بما حدث، حتى يتم اضفاء الحريق وبعدها سيتم التحقيق فى اذا كان هناك شبهة جنائية أم لا مشددة على أنها زوزجها يرجحون وجود شبهة جنائية.

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الفنانة ريم احمد وزوجها طه خليفة



وريم احمد وطه خليفة