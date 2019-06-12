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شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تخطف الأنظار في حفل خاص بنيويورك.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركزوسائل الاعلام الفنية العالمية علي كل تحركات النجمة الشهيرة ريهانا هذه الايام، فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لريهانا ذات الـ 31 عام خلال توجهها لحفل خاص في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .
حيث ظهرت النجمة الشهيرة مرتديه فستان ذو تصميم مثير باللون الأسود وكانت محاطة بعدد من حراسها الشخصين بمجرد نزولها من سيارتها الخاصة .
يذكرأن ريهانا ظهرت مؤخرا في رحلة رومانسية مع صديقها الملياردير السعودي حسن جميل في ايطاليا علي متن احدي اليخوت، و كان بصحبة الثنائي بعض أقارب حسن وأصدقائهم المقربين .
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