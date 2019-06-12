شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تثير الجدل بظهورها بـ"ركبة" داعمة لركبتها في حفل The Sky is Pink والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا الانظار نحوها، و ذلك خلال حضورها حفل ضخم اقيم في مومباي بالهند، و ذلك بمناسبة انتهائها من تصوير فيلمها الجديد " The Sky is Pink " .

ظهرت بريانكا بفستان قصير من الستان ذو اللون الأبيض لفت انظار الحضور ، و هو واحد من ابرز تصميمات دار ازياء " Danielle Guizio " وما أثار الجدل هو ارتداء بريانكا ذات الـ36 عام "ركبة " داعمة لركبتها و ذلك بسبب اصابتها في احدي مواقع التصوير .

وقد نشرت بريانكا شوبرا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور مع فريق عمل الفيلم .



بريانكا

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بريانكا شوبرا (1)



بريانكا شوبرا (2)



بريانكا شوبرا (3)