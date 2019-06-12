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شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تثير الجدل بظهورها بـ"ركبة" داعمة لركبتها في حفل The Sky is Pink والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا الانظار نحوها، و ذلك خلال حضورها حفل ضخم اقيم في مومباي بالهند، و ذلك بمناسبة انتهائها من تصوير فيلمها الجديد " The Sky is Pink " .
ظهرت بريانكا بفستان قصير من الستان ذو اللون الأبيض لفت انظار الحضور ، و هو واحد من ابرز تصميمات دار ازياء " Danielle Guizio " وما أثار الجدل هو ارتداء بريانكا ذات الـ36 عام "ركبة " داعمة لركبتها و ذلك بسبب اصابتها في احدي مواقع التصوير .
وقد نشرت بريانكا شوبرا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور مع فريق عمل الفيلم .
بريانكا
بريانكا شوبرا (1)
بريانكا شوبرا (2)
بريانكا شوبرا (3)
بريانكا شوبرا (4)
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا تثير الجدل بظهورها بـ"ركبة" داعمة لركبتها في حفل The Sky is Pink لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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