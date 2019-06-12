شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة "ولاد رزق2".. آسر ياسين ضيف شرف الفيلم مع أحمد عز وطارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم آسر ياسين كضيف شرف فى أحداث فيلم "ولاد رزق2"، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى فى عيد الأضحى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وصور آسر عدة مشاهد مع عز وأحمد داوود، حيث يعد دوره محوريا فى أحداث العمل، الذى يعد استثمارا لنجاح الجزء الأول، من إخراج طارق العريان، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات كبيرة، خاصة بعدما حقق أرقاما كبيرة عام 2015.

ويعوض آسر ياسين غيابه عن الدراما بمشاركته فى فيلم "ولاد رزق2، خاصة أنه غاب عن الدراما التليفزيونية هذا العام، حيث صور 4 أيام من مسلسله "النصابين" ثم توقف تصوير العمل لضيق الوقت وعدم اللحاق بالعرض الرمضانى.





"ولاد رزق – عودة أسود الأرض" إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان، ويشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.