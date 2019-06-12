شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر ميلاد نجاح الموجى..تعرف على أهم أعماله الفنية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شهر يونيو ميلاد الممثل الكوميدى الراحل نجاح الموجى الذى اشتهر بهرم الكوميديا في السينما المصرية، ونرصد لكم أشهر أعماله السينمائية والمسرحية والمسلسلات التي اشترك في بطولتها :

1 - فيلم الكيت كات 1991 :

بطولة كلاً من " محمود عبد العزيز ، امينة رزق ، نجاح الموجى ، شريف منير ، عايدة رياض " ، قصة إبراهيم أصلان ، سيناريو وحوار و إخراج داوود عبد السيد ، اشتهر نجاح الموجى في هذا الفيلم بعد تجسيده لشخصية " المعلم هرم " ، تاجر المخدرات بمنطقة الكيت كات ، كما أنه عرف بالإفيهات الكوميدية المشهورة في نفس الفيلم والتي مازالت تتناقل علي مواقع السوشيال ميديا .

2 - فيلم طأطأ وريكا وكاظم بيه 1995 :

بطولة كلاً من " كمال الشناوى ، جالا فهمى ، نجاح الموجى ، غادة إبراهيم " ، مقتبس عن قصة " حدوتة قبل النوم " ، سيناريو وحوار نهاد محرم ، إخراج شريف شعبان ، جسد نجاح الموجى في هذا الفيلم دور " طأطأ " ، الذى يعمل مع صديقه كاظم بيه في النصب على السيدات وأخذ الأموال منهم ، إلى أن تأتى إحدى الفتيات تدعى " ريكا " وتقوم بالنصب عليهما .

3 – فيلم المساطيل 1991 :

بطولة كلاً من " ليلى علوى ، محمود حميدة ، نجاح الموجى ، عزيزة راشد ، حسن حسنى " ، قصة وسيناريو وحيد حامد ، إخراج حسين كمال ، يدور حول مجموعة من الشباب المحبط والضائع يلتقى فى جلسات لتعاطى المخدرات لكل منهم قصة ولكل منهم جريمة ولكنهم يتشتركوا جميعا فى جريمة جديدة .

4 - مسرحية عروسة تجنن 1980 :

بطولة كلاً من " يوسف شعبان ، إسعاد يونس ، نجاح الموجى، المنتصر بالله، تأليف أحمد عفيفى، إخراج سمير العصفورى، جسد نجاح الموجى في هذه المسرحية دور المعلم الذى يدرس اللغات والرقص لفتاة ذو اضطراب في الشخصية وذكائها محدود، وكان له العديد من المشاهد والإفيهات الكوميدية التي أضحكت جميع المشاهدين وقتها ومازال الجميع يتذكرها حتى الآن .

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5 - مسرحية المتزوجون 1981 :

بطولة كلاً من " سمير غانم ، شيرين، جورج سيدهم ، نجاح الموجى، نعمات عبد الناصر، زكريا موافى، راوية سعيد "، قصة فيصل ندا، إخراج حسن عبد السلام، لعب نجاح الموجى دور صبى الجزار بهذه المسرحية، وكان له العديد من الإفيهات الكوميدية الضاحكة التي مازال يشاهدها الجميع حتى الآن .

6 – مسلسل الشارع الجديد 1997 :

بطولة كلا من " عزت العلايلي و فردوس عبد الحميد، عبد المنعم مدبولي، شريف منير، نجاح الموجي، فريدة سيف النصر "، من تأليف عبد الحميد جودة السحار وإخراج محمد فاضل، جسد محمد الموجى في هذا المسلسل شخصية " إسماعيل " الذى يتناول المخدرات ويقسو على زوجته، حيث كان دوره مؤثر في هذا المسلسل .

7 - فيلم إغتصاب 1989 :

بطولة كلاً من " فاروق الفيشاوى ، هدى رمزى ، نجاح الموجى ، أحمد بدير " ، جسد نجاح الموجى في هذا الفيلم دور شاب من ثلاثة شباب أرادواغتصاب فتاة بريئة ولكنها تنجح في الهروب منهم

8 – مسلسل عباسية واحد

بطولة كلاً من " سميحة أيوب، حسن حسنى، نجاح الموجى، جمال عبد الناصر، عزت أبو عوف، وفاء مكى "، قصة وسيناريو وحوار صلاح فؤاد، إخراج توفيق عمارة، مسلسل كوميدى لعب نجاح الموجى شخصية " عونى العو " بهذا المسلسل .

يذكر ان الممثل الكوميدى الراحل نجاح الموجى من مواليد يونيو 1945 في مدينة المنصورة، بدأ مسيرته الفنية عندما اكتشفه المخرج محمد سالم وأعطى له دور بمسرحية " فندق الاشغال الشاقة "، مع الفنان جورج سيدهم عام 1969، لتتوالى عليه الأدوارالكوميدية بعد ذلك، ويستمر على هذه الوتيرة ليقدم العديد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية الناجحة، ويرحل عن عالمنا في 25 سبتمبر 1998، عن عمر يناهز 54 عام، إثر أزمة قلبية حادة مفاجئة ليترك حزن شديد في قلب جميع محبيه .