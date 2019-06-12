كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:00 مساءً - نشرت ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله صورة تجمعها بزوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” تهنئه فيها بمناسة عيد زواجهما في 10 يونيو .
وكتبت معلقة عليها : ” كم أنا محظوظة بقربك .. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه .. سيدي .. كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ” محظوظة بقربك ” .. هكذا هنأت الملكة رانيا الملك عبد الله بعيد زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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