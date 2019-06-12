” محظوظة بقربك ” .. هكذا هنأت الملكة رانيا الملك عبد الله بعيد زواجهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:00 مساءً - نشرت ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله صورة تجمعها بزوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” تهنئه فيها بمناسة عيد زواجهما في 10 يونيو .

وكتبت معلقة عليها : ” كم أنا محظوظة بقربك .. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه .. سيدي .. كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج ” .