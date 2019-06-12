أسما شريف منير عن والدها: عمل أصعب معادلة في التاريخ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت أسما شريف منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، رسالة خاصة لوالدها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ونشرت صورة لها معه وهي تقبل يده، وعلقت عليها قائلة: “شريف منير، سيبكوا تمامًا من أنه أبويا بس أنا عايزة أقولكوا رائي فيه كممثل هو عمل أصعب معادلة في التاريخ و هي حفاظة علي مكانته، بحترم فيه جداً قوة رفضه حتي لو كانت الظروف بتجبره علي إنه يشتغل، إنه زيه زي أي حد عنده بيت و عيال و مصاريف بس دة مخلاهوش ينحت”.

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وأضافت: “بيتعب جداً في شغله و بيبذل مجهود في تفاصيل الشخصية اللي بيلعبها، صبغ شعره أصفر، اهتم بصحته و لعب رياضة، عمل ست بكل تفصلها، أتعلم رمايا عشان لو جاله دور ماسك فيه مسدس و بينشن علي حاجة متبقاش مصطنعة، ركوب خَيل، أخد دروس عبري عشان ولاد العم، عمل كمان حركة ذكية، بيعمل ادوار تبان أن هي شبه بعض زي مثلاً لما عمل ست.. ناس كتير ممكن تقول أنا مش هعمل دور ست مرتين بس هو عمل ست في “حزمني يا كوميدي”، و عمل دور ست في “هستيريا” دراما توجع القلب”.

وتابعت: “من الفنانين القليلين جداً اللي معندوش مانع يخاطر مع مخرج جديد و كمان عمره ما استكبر إنه يشارك بطولة مع شباب جديد، الراجل دة فضل صامد و محافظ علي مستواه الفني من ساعة ما بدأ لحد انهاردة و عدي عليه ناس كتير و لسه محافظ علي مكانته الخاصة، أحب اشكره علي مجهوده اللي عمله في حياته كلها، أنا بفتخر إن اسمي علي اسمه”.

وأنهت كلامها قائلة: “ربنا يحبب فيك خلقه دائماً.. أما بقي علاقتي بيه كا أب أكتر واحد بيتخانق معايا و بيسمعني، صحبي جدا و بخاف منه “احترامًا ليه” لا و بخاف منه برضه، مرعب جدًا علي فكرة، مره جوزي كان بيحضني قدامه جريت و نسيت إنه عادي، حنين و صارم و طيب... أتعلمت منه كتير أوي و شبه و في حاجات كتير، سندي و ضهري”.