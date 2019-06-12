روبي تتألق في جلسة تصوير جديدة بالكاجوال... صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية روبي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي حسن أمين، والذي قم بنشر صور الجلسة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

روبي، اختارت لإطلالتها في الجلسة ملابس كاجوال، حيث ارتدت قميص باللون البرتقالي بأكمام قصيرة وبنطلون جينز باللون الثلجي، وبشعر بني قصير ومكياج هاديء، وعلق المصور على الصور قائلًا: «روبي الجمال المصري».

من ناحية أخرى، يعرض لروبي، خلال الوقت الحالي في السينما فيلم «حملة فرعون»، والذي تقوم ببطولته إلى جانب كل من الفنانين عمرو سعد، ومحمود عبدالمغني، وحمدي الميرغني، ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

Advertisements

فيلم «حملة فرعون» تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب “يحيى” الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

كما تعاقدت روبي، مؤخرا على بطولة فيلم «بطل عادي»، مع المنتج جمال العدل، وذلك للوقوف أمام محمد رمضان في البطولة النسائية والذي سيبدأ تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

والفيلم مأخوذ عن من فيلم «الساموراي السبعة» الذي أنتج عام 1954، ويعد من أشهر الأعمال السينمائية.