شقيقة هاندة إرتشل تعلن حملها بلقطات حميمة مع زوجها في عرض البحر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

اعلنت غمزة شقيقة النجمة التركية هاندة إرتشل حملها في مولودها الأول من زوجها جانير يلدريم، والذي احتفلت بزفافها عليه أبريل الماضي.

غمزة نشرت صوراً حميمية من رحلة رومانسية جمعتها بزوجها على متن يخت في عرض البحر، ظهرت فيها مرتدية «مايوه» أبيض أبرز انتفاخ بطنها، وكتبت معلقة عليها: «لدينا مفاجأة صغيرة، نشعر بحماس كبير وكاد صبرنا ينفذ.. قريباً سنصبح بابا وماما».

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شقيقة الفنانة كانت قد احتفلت بخطبتها إلى جانير مارس 2018 بعد علاقة عاطفية جمعتهما تجاوزت العامين، وفي الوقت الذي توقع البعض تأجيل زفافها بعد رحيل والدة هاندة وغمزة يناير الماضي، إلا أن غمزة احتفلت بعقد قرانها بعد 3 أشهر فقط على وفاة والدتها، في الوقت الذي اتسم الزفاف بالبساطة، كما اقتصر الحضور على أفراد العائلة وأقرب أصدقاء هاندة وشقيقتها العروس.

البساطة لم تكن في تفاصيل الحفل فقط، وإنما في إطلالتي الفنانة وشقيقتها العروس أيضاً، حيث اختارت هاندة فستان أسود قصير، مسدلة شعرها بتسريحة عفوية، في الوقت الذي فضلت فيه غمزة فستان أبيض بسيط جداً، وابتعدت عن الفساتين البيضاء المنفوشة التقليدية، والتي تمثل الخيار الأول لأي عروس.

من ناحية أخرى، يُعرض لهاندة إرتشل حالياً مسلسل «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي سيركان تشاي أوغلو، وهو العمل الذي عادت به إلى الشاشة بعد فشل آخر أعمالها، مسلسل «اللؤلؤة السوداء» أمام تولجهان سايشمان.