سيلينا جوميز تظهر ببيجاما مثيرة في نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز، محبيها ومعجبيها بإطلالتها المذهلة خلال توجهها لحضور الـ “ after-party ” بعد العرض الخاص بفيلمها ” The Dead Don’t Die ” في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .

والملفت للنظر أن النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، ظهرت مرتديه ملابس من القطيفة باللون الأسود اشبه بالـ ” بيجاما”، و خطفت اذهان المعنيين بالأزياء و الموضة.

ويشارك في بطولة فيلم “The Dead Do Not Die” من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث في مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم في قتال حشد من الزومبي، حينما يبدأ الأموات في الاستيقاظ من قبورهم.

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على جانب أخر، أعلنت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز، استعدادها لطرح ألبومها الجديد، خلال الفترة القريبة، وذلك بعد فترة تحضيرات دامت لأشهر.

النجمة العالمية قالت خلال خاصية ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إنها تبذل مجهودا كبيرا في ألبومها خلال مرحلة اختيار وتسجيل الأغنيات، لافتة إلى أنها تشعر بالتوتر احيانا بسبب أهمية العمل التي ستقدمه.

وكانت سيلينا استأنفت نشاطها الفني منذ فترة بعد طرح أغنية I can’t get enough التي حققت نجاحا كبيرًا ، بعد تعافيها من الانهيار العصبي الذي أصابها شهر أكتوبر الماضي، بسبب انفصالها عن جاستن بيبر.