بريتني سبيرز تظهر مع صديقها الإيراني على الشاطئ بعد شائعات انفصالهما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أشعلت نجمة البوب والمطربة الأمريكية بريتني سبيرز، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” مقطع فيديو، يوثق لحظة ركوبها الدراجة المائية على شواطئ ميامي، برفقة صديقها الإيراني سام أصغري.

النجمة العالمية بريتني سبيرز، بدت في حالة معنوية جيدة بعد معاناتها من صعوبات خلال الأشهر الماضية، على خلفية دخولها إلى مصح الأمراض العقلية للعلاج.

وتباهت بريتني سبيرز بقدرتها على ركوب الدراجة المائية، موجهة حديثها للملايين من متابعيها قائلة: أنا على وشك ركوب دراجة مائية بسرعة 60 ميل في الساعة.

Advertisements

وظهرت بريتني سبيرز وعلى ما يبدو أنها فقدت القليل من وزنها، بنية العودة إلى سابق عهدها.

وعلى جانب أخر، عانت بيرتنى سبيرز، لسنوات طويلة من نوبات اكتئاب وكانت قريبة من الانتحار، وذلك بسبب بعض المشاكل العاطفية التى خاضتها، حيث أمضت فى الفترة الأخيرة شهرا كاملا فى المستشفى، وخرجت قبل نحو شهرين.

وبعد صراعات طويلة أيضا فى المحاكم بين مطربة البوب الأمريكية ووالديها على من أقرب إلى الوصاية عليها، قررت المحكمة إجراء تقييم للوصاية عليها من قبل خبراء متخصصين فى الأمر، بعد فرض الوصاية عليها من قبل والدها لمدة 11 عاماً.

وناقشت مطربة البوب الأمريكية البالغة من العمر 37 عاما، أمورها الخاصة المتعلقة بالأموال والوصاية مع القاضية بريندا بينى فى المحكمة العليا فى لوس أنجلوس، وذلك داخل غرفة مغلقة، بعد طلب تقدمت به سبيرز بإخلاء القاعة لوجود مناقشات خاصة بأولادها وشئونهما المالية التى لا ترغب بنشرها فى الصحافة.