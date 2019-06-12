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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أثبتت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة المتحولة الشهيرة والتي كانت تجمل اسم بروس جينر، وكانت والد العارضات الشهيرات كيلي جينر، وكيندال جينر، شقيقتي كيم كاردشيان، وذلك قبل أن تتحول إلى سيدة، أنها لا تبتعد عن شريكتها صوفيا هوتشينز، والمتحولة جنسيا أيضا حيث كانت شاب، وذلك منذ أن بدأت علاقتهما فى عام 2015.
وكانت عدسات مصورى البابارتزى، قد التقطت عدة صور لكاتلين جينر البالغة من العمر 69 عاما، وهى تستمتع بوقتها مع صوفيا هوتشينز ذات الـ23 عاما، حيث كان الثنائى فى طريقهما لاستقلال سيارة جينر، وذلك من أجل تناول وجبة العشاء فى كاليفورنيا مساء يوم الأحد 9 يونيو، حيث أن فارق العمر بينهما يقترب من الـ 50 عاما.
والجدير بالذكر أن كاتلين جينر، ظهرت مرتدية فستانا متداخل الألوان ذا تصميم بسيط أظهر مدى اهتمامها بإطلالتها المميزة، بينما صوفيا فكانت مرتدية فستانا قصيرا باللون الزيتى مع جاكت باللون الأبيض وحذاء بنفس اللون.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتلين جينر لا تفارق صديقتها المتحولة صوفيا هوتشينز والتي تصغرها بـ 50 عاما.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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