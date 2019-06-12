ليندسي لوهان تصالح باريس هيلتون بعد 13 عاما من الخلافات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصالحت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان، مع عارضة الأزياء ووريثة سلسلة فنادق هيلتون، باريس هيلتون خلال آخر ظهور تليفزيوني لها.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإنه خلال مقابلة مع برنامج “Kyle & Jackie O Show”، تم سؤال النجمة العالمية ليندسي، البالغة من العمر 32 عامًا عن تعليقات “باريس” السلبية بعد أن وصفتها بأنها “متجاوزة ومحرجة” الشهر الماضي، فأجابت قائلة: ليس لدى أي مشكلات مع أي شخص في حياتي وأنا ممتنة لذلك، إنني شخص محب للغاية.

النجمة العاليمة كشفت عن أنها كبرت وتعلمت ألا ترهق نفسها بالأشياء الصغيرة، قائلة: أعتقد أنك عندما تكون أصغر سنًا، فتتأثر بشكل مختلف قليلًا، لكن مع مرور الوقت، تتقدّم في العمر، فأنت تدرك بألا ترهق نفسك بالأشياء الصغيرة.

والجدير بالذكر أنه كانت هناك عداوة بين باريس هيلتون وليندسي بينهما، قديمة بدأت عام 2006، عندما قام صديق “باريس” بشتم “ليندسي” أمامهما ولم تدافع عنها.