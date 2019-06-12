جاستين بيبر يشتبك مع توم كروز

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

دائماً ما يهتم المعجبون بالخناقات الكبيرة التى شهدتها ساحة المشاهير على مدار السنوات الأخيرة، مثل خناقة ماريا كاري وجينيفير لوبيز، ونيكي مناج وكاردى بي، وتايلور سويفت وكاتى بيري، وأخيراً ماشين جن كيلي وإيمينيم.

وكان أخر تلك الاشتباكات ما نشب بين جاستن بيبر، وتوم كروز، حيث لم يدرك مغنى موسيقى البوب صاحب الـ 25 عاماً، ان التغريدة التى كتبها عبر حسابه يطالب فيها الممثل العالمى توم كروز، الشهير بأفلام الأكشن والحركة بخوض مباراة ضده، أن تنقلب لحادثة سخرية عبر منصات السوشيال ميديا.

وكانت الواقعة قد بدأت بتحدى من “بيبر”، لخوض مباراة مصارعة UFC ضد الممثل صاحب 56 عاماً، بتغريدة قائلاً “اريد ان اتحدى توم كروز فى معركة داخل الـ UFC، اذا لم تخض هذة المعركة، فأنت خائفاً منى، وستعيش دائماً خائفاً، مين مستعد للقتال”.

وسرعان ما انتشرت التغريدة التى تغاضى ممثل الأكشن الشهير أن يرد عليها، وتفاجأ مغنى موسيقى البوب بتداول التغريدة بشكل ساخر، وانهالت التعليقات التى كان ابرزها من المصارع كونور مكجريجور الذى أبدى استعداده لاستضافة المباراة قائلاً ” اذا كان توم كروز رجلاً كافياً لقبول هذا التحدى، فإن مركز مكجريجور للرياضة سيستضيف المباراة”.