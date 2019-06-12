جينيفر لوبيز تحتفل بالشواذ

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية ​الشهيرة جينيفر لوبيز​، بشهر الفخر عند ​المثليين​، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع “تويتر” ظهرت فيها بأكثر من “لوك” ولون وذلك لتكون النتجية على شكل علم قوس قزح أي علم فخر المثليين.

ومن المعروف أنه كل عام من شهر يونيو يبدأ شهر الفخر أو الكبرياء عند المثليين جنسيًا أو ما يُعرف بـLGBT Pride Month، حيث يقام في هذا الشهر العديد من المهرجانات والحفلات والمسيرات والاجتماعات وتنشط حركة الجمعيات والمؤسسات المتعلقة بالمثليين، ويأتي هذا الشهر تشجيعًا على تأكيد الذات وبلورة الهوية والكرامة وحقوق المساواة وزيادة الوجود.

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وعلى جانب أخر، ترى النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، أنه لا ضرورة لسرعة التخطيط لحفل زفافها مع خطيبها أليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، قد فاجأت محبيها بتصريحها لـ “Entertainment Tonight “، حيث قالت :نحن نعتبر هذا اليوم ذكري ستظل للأبد لذلك بالضرورة أن نأخذ وقتنا ليكون حفل الزفاف رائع بكل تفاصيل .. فلا مكان للتسرع.

كما أشارت لوبيز أنها كانت بصدد التخطيط لبعض الأمور الخاصة بالزواج لكن جدول اعمالها المزدحم بين عمل سينمائي و جولة غنائية و غيرها هو كان العائق الرئيسي في بعض الامور.