بعد سرقته.. اندلاع حريق في منزل الفنانة ريم أحمد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

اندلع حريق كبير بمنزل الفنانة المصرية الشابة ريم أحمد وزوجها الفنان الشاب طه خليفة، بمنطقة جسرالسويس.

زوج ريم نشر صورة للحريق، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، مؤكدا أن شقتهما قد تمت سرقتها ثاني أيام العيد، ثم اندلع حريق كبير بالمنزل وصل إلى دور كامل.

طه كتب: “بعد ما البيت (شقه جسرالسويس) أتسرقت تاني يوم العيد ، تحصل حريقه تولع في دور بالكامل ، اللهم لا اعتراض.. الحمدلله ان محدش حصله حاجه”.

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الفنانة ريم أحمد أعادت نشر الصورة على حسابها على “الفيس بوك”، وطمأنت الجمهور على صحتها، مؤكدة أنه لم تحدث أية إصابات، حيث قالت: “الحمدلله قدر الله وما شاء فعل ... الحمدلله اننا بخير”.

والفنانة ريم أحمد تزوجت من طه خليفة بعد قصة حب، وكان حفل الزفاف في مطلع عام 2018، وحضر الحفل عدد من الفنانين.

ريم أحمد فنانة شابة تعمل راقصة زومبا، وباليه، وتشارك في تقديم برنامج «ست الحسن»، ولكن مازال الجمهور يتعلق بشخصيتها كطفلة في مسلسل «ونيس» مع الفنان محمد صبحي، حيث قدمت دور الابنة الصغرى لونيس «هدى»، والتي تميزت بشقاوتها وخفة دمها لذلك تعلق لها الجمهور.