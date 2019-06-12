ماذا قالت تامانا بهاتيا عن ملابسها باهظة الثمن؟

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
كشفت الفنانة الهندية تامانا بهاتيا المشغولة بالترويج لفيلمها المقبل Khamoshi، في محادثة حصرية مع موقع صحيفة Pinkvilla، عن ملابسها الغالية التي ارتدتها في فيلم السيرة الذاتية Sye Raa Narasimha Reddy برفقة “شيرانجيفي”.
عند سؤالها عن أغلى ملابسها التي ارتدتها على الإطلاق في أي فيلم، أكدت تامانا بهاتيا أنها تلك الملابس الملكية التي ستظهر بها في الفيلم القادم، Sye Raa Narasimha Reddy، وهو فيلم عن السيرة الذاتية يقوم على حياة أحد الثائرين ضد فظائع شركة الهند الشرقية.
وكشفت الممثلة الجنوبية والبوليوودية الرائعة “أنا أصور لفيلم يدعى Sye Raa، ونحن نرتدي ملابس تقليدي بشكل كبير نظرًا للحقبة الزمنية التي يرصدها العمل السينمائي، وتتميز بتصميم الأزياء واسع النطاق، بعضها صممته ابنة شيرانجيفي والبعض الآخر أنجو مودي”.
في السياق، يعد فيلم Sye Raa Narasimha Reddy واحد من الأفلام التي طال انتظارها كما قام ببطولته نجم بوليوود أميتاب باتشان، وتامانا بهاتيا، التي شوهدت في في الجزء الثاني من الفيلم الأكثر شهرة على الإطلاق باهوبالي في عام 2017.
ومن المتوقع أن يطلق الفيلم، باللغات الثلاثة التيلجو والتاميلية والهندية، والفيلم من إنتاج رام شاران ابن شيرانجيفي.
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