صور.. حفل زفاف شقيق نجمة بوليود سوشميتا سين

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تزوج راجيف سين شقيق الفنان الهندية وملكة جمال العالم سوشميتا سين من الممثلة التلفزيونية شارو أسوبا في المحكمة يوم الجمعة 7 يونيو.

شارك الشقيق صورًا من حفل زفافه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وقد أثنى عليه عدد كبير من متابعيه على الصفحة، نظرًا لأنه أقام عرسه بميزانية منخفضة، وكتب معلقًا على الصور: “أنا راجيف سين أخذ شارو أسوبا كزوجة شرعية”.

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في وقت سابق، كشفت سوشميتا Sushmita متحمسة عن خطوبة أخيها في مشاركة نشرتها على حسابها بموقع Instagram وأيضًا وكتبت: “أنت أكثر الرجال حظًا في العالم، شكرًا لك على جلبها إلى حياتنا تهانينا يا أحبابي لا استطيع الانتظار لحضور حفل زفاف، أحبكما على حد سواء”

وكانت شارو قد كشفت في وقت سابق في مقابلة مع “هندوستان تايمز” أن زواج المحكمة في 7 يونيو يستتبعه حفلات زفاف على الطريقيتن البنغالية والراجاستانية في 16 يونيو.

تقول: “سيكون لدينا حفل زفاف في جوا في 16 يونيو”. تقليدي “ستكون الخطوبة في 14 يونيو، يليها “ليلة الحناء” في 15 يونيو، وحفل زفاف في 16 يونيو. نتزوج بحسب الطقوس البنغالية والراجستانية لأن راجيف من بنغالي وأنا راجستانية “.