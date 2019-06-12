اجاي ديفجان يرفض عمليات التجميل للرجال

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعلم الجميع أن “بوليوود” مكان لا يرحم القادمين الجدد والنجوم على حد سواء، اللعبة بسيطة للغاية، إذا تخبط أحدهم بشكل متتالي في أكثر من عمل فني، فإن نظرة الوسط له تتغير، ومن ثم يُتوقع أن يقوم المرء بشيء جذري لاسترداد مكانته مرة أخرى.

أيضًا، إنها صناعة تجبرك على إعادة “اختراع نفسك” فـ بعد أن يصل ممثلة أو ممثل ما إلى سن معين، يبدأ “مُنحنى” شهرته في الهبوط، لكن نجوم التسعينيات مثل أكشاي كومار، أجاي ديفجان، أنيل كابور، هؤلاء استطاعوا أن يحافظو على قاعدتهم الجماهيرية الكبيرة رغم مُضي كل هذه السنوات، من خلال الحفاظ على لياقتهم البدنية طوال هذه السنوات.

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في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أجاي ديفجان الذي نجح مؤخرًا في تقديم عملين فنيين متتاليين هما Total Dhamaal وDe Pyaar De، ولديه مجموعة من الأفلام، وهو أيضًا أحد أفضل الممثلين في بوليوود، تحدث عن تحديات التقدم في العمر في بوليوود.

اللقاء تناول موضوع “التقدم في العمر، وقال أجاي إن الصحة في غاية الأهمية، وفي الوقت الحاضر، يعمل الأشخاص العاديون أيضًا للحفاظ على لياقتهم البدنية، وأن هناك الكثير من الضغط على النجوم ليظهروا بصورة جيدة ولكنه لم يفكر قط في إجراء جراحة تجميلية.

وأضاف زوج النجمة الكبيرة كاجول أثناء حديثه الصحفي، قائلًا إنه لا يؤمن بالجراحة ليبدو بصورة جيدة، بدلا من ذلك، يحب أن يعتني بنفسه بشكل طبيعي، بحسب تقرير bollywoodhungama.