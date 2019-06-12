اختراق حساب أميتاب باتشان على تويتر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرض حساب النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan على موقع التغريدات القصيرة العالمي “Twitter” للاختراق من قبل متسللين اتراك يُدعى Ayyildiz Tim، ليلة الاثنين 10 يونيو.

استبدلت مجموعة الهاكرز صورة باتشان الشخصية بصورة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وغيرت أيضًا السيرة الذاتية، مضيفةً “حب باكستان” والرموز التعبيرية للعلم التركي، وقد صرح متحدث باسم شرطة مومباي لـ PTI أنهم أبلغوا وحدة الإنترنت ويجري التحقيق في الأمر.

يقول تقرير موقع thehindu، إنه في وقت متأخر من يوم 10 يونيو، تم استبدال صورة السيد باتشان في حسابه على تويتر -بصورة رئيس وزراء باكستان عمران خان.

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وقد نشر “ييلديز تيم” رسائل متعددة، من حساب باتشان على تويتر، منها: “هذه دعوه هامه للعالم كله! ونحن ندين بصرف الاعتبار تصرفات جمهورية آيسلندا تجاه لاعبي كرة اليد الأتراك”.

وفي تغريدة أخرى: “إن الدولة الهندية، التي تهاجم المسلمين دون رحمة في شهر رمضان، تشن هجوما على أمة محمد في هذا العصر! المسلمون الهنود يعودون الينا”.

وفي السياق ذاته، كانت Ayydiz Tim، مجموعة المتسللين الأتراك، قد قامت باختراق حسابات Twitter لابن باتشان، أبهيشيك، والسفير الهندي لدى الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، وممثل بوليوود شاهيد كابور، أنوبام خير، وكريتي سانون، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية مختلفة للحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك والصين وروسيا ومصر.