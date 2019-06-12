مروان حداد ضيف “بلا طول سيرة” في حوار حول دراما رمضان

يعود برنامج “بلا طول سيرة” مع الإعلامي زافين قيومجيان على شاشة “المستقبل”، مساء الجمعة في 14 حزيران، بدفعة جديدة من حلقات سلسلة “مؤثرون”، التي لاقت نجاحًا ملحوظاً منتصف العام الماضي.

ضيف الحلقة الاولى هذا الأسبوع المنتج التلفزيوني مروان حداد، في حوار حول دراما الموسم الرمضانية ومستقبل التلفزيون اللبناني، الذي بلغ الستين في عز “طحنة” المسلسلات الرمضانية الشهر الماضي.

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ماذا يقول “باشا” الدراما اللبنانية عن المناسبة التي مرت من دون ان يلاحظها احد وماذا عن ابيض و”اسود” موسم رمضان 2019؟

هل استعادت الدراما اللبنانية “هيبتها”؟ لمن يقول “انت مين”؟ من كان “الكاتب” الأفضل؟ لمن يعطي علامة “خمسة ونص”؟ من مر مرور “البروفا”؟ وماذا سيتذكر اللبنانيون “اخر الليل”؟

تابعوا “بلا طول سيرة” مع زافين مساء الجمعة – الساعة 8:30 مباشرة على الهواء.