كايتي بيري وتايلور سويفت تنهيان خلافهما بـ "الكوكيز"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد 5 سنواتٍ من الخلافات، و"تسميع الكلام" لبعضهما البعض عبر الأغاني، وضعت النّجمتان العالميّتان؛ كايتي بيري، وتايلور سويفت، خلافاتهما وراء ظهريهما، وهو ما كشفته كايتي عبر حسابها على إنستغرام.

ففي السّاعات القليلة الماضية، نشرت بيري صورةً، لطبق كوكيز برقائق الشوكولاتة، عبر حسابها على إنستغرام، أرسلته لها تايلور سويفت، وكتبت على أطرافه عبارة "Peace at Last"، أيّ "السّلام في النهاية".

وفي تعليقها على الصورة، كتبت كايتي: "شعورٍ جيّد يا تايلور"، لترد عليها الأخيرة بـ 13 إيموجي قلب حُب وردي، عِلمًا بأنّ الرقم 13 مُميز جدًا لدى تايلور، كما أضافت كايتي "Let's be friends again"، أي "دعينا نعود أصدقاء من جديد".

وبهذه المُبادرات، ينتهي العداء الذي دام بين النجمتين لأعوام، فمُنذ بداية خلافهما، وهُما تُنتجان الأغاني للرد على بعضهما البعض، كأغنية تايلور "Bad Blood"، وأغنية كايتي "Swish Swish".

يُشارُ إلى أنّ إحدى المُبادرات السّابقة، التي قدّمتها النّجمتان لتسوية خلافاتهما، لم تكن منذ مُدّةٍ بعيدة؛ إذ أضافت تايلور أغنية كايتي الجديدة "Never Really Over" على لائحة أغانيها الخاصة على أبل ME! بينما وضعت كايتي علامة إعجاب على أحد منشورات تايلور السياسية.