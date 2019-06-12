إيفانكا ترامب بتنورة شفّافة في اجتماع رسمي أمريكي..

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغة من العمر 37 عامًا، خيارًا جريئًا للزي الذي حضرت به اجتماعًا في واشنطن لمجلس الشيوخ بصفتها مستشارة في البيت الأبيض، حيث ارتدت قميصًا أبيض وتنورة من الشيفون الشفاف، أظهرت ملابسها التحتية.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن إيفانكا حضرت مناقشة المائدة المستديرة مع اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، واختارت زيًا جريئًا.

وفي النصف العلوي، كانت ترتدي قميصًا من الساتان الأبيض شبه شفاف، لكنها حرصت على إقفال جميع أزراره.

يذكر أن الاجتماع قد تعلق باستراتيجية الولايات المتحدة لتطبيق قانون المرأة والسلام والأمن، ومن خلال هذا التشريع، تأمل الولايات المتحدة في زيادة القيادة النسائية في الحياة السياسية والمدنية من خلال ضمان تمكين المرأة، وأن لديها الموارد اللازمة للمشاركة في العمليات السياسية بما في ذلك منع وحل النزاعات.