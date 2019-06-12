شكرا لقرائتكم خبر عن "كليرمون فيران" بفرنسا يفتح باب التقديم للدورة 42 للمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان "كليرمون فيران" الدولى للفيلم القصيرعن فتح باب تقديم الأفلام للدورة 42 حتى 12 ديسمبر 2019 التى ستنعقد فى الفترة من 31 يناير إلى 8 فبراير 2020 فى مدينة كليرمون فيران الفرنسية.

مهرجان كليرمون فيران الدولى للفيلم القصير أكبر مهرجان سينمائى دولى مخصص للأفلام القصيرة وهو ثانى أكبرمهرجان سينمائى فى فرنسا بعد مهرجان كان السينمائى من حيث الحضور الجماهيرى ومحترفى صناعة السينما على مستوى العالم، ويضم أكثر من 160،000 مشارك من الجمهور و3500 محترف سنويًا.

وتضمنت شروط التقديم للمهرجان أن يكون الفيلم (روائى - وثائقي- تحريك - تجريبى ..) إنتاج بعد تاريخ 1 أكتوبر 2018، ولا تزيد مدته عن ٤٠ دقيقة كحد أقصى، كما يقبل المهرجان جميع جنسيات الأفلام فى المسابقة الدولية ماعدا فرنسا التى تخصص لها مسابقة محلية.

ويؤهل المهرجان الأفلام الفائزة للترشح لجوائز الأوسكار وجوائز الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتليفزيونية وجوائز السينما الأوربية وجائزة سيزار، وجميع الأفلام المقدمة للاختيار سواء تم اختيارها أم لا للمسابقات الرسمية تصبح مؤهلة لسوق الأفلام القصيرة والذى يوفركتالوج رقمى ويعرض الفيلم فى مكتبة عبر الإنترنت للموزعين والمحترفين فقط فى مجال صناعة السينما.

وتتضمن جوائز المهرجان:

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- الجائزة الكبرى : يحصل المخرج على 5000 يورو وجائزة مهرجان كليرمون فيران الدولى للفيلم القصير.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة : يحصل المخرج على 4000 يورو وجائزة مهرجان كليرمون فيران الدولى للفيلم القصير.

- جائزة الجمهور : يحصل المخرج على 4000 يورو وجائزة مهرجان كليرمون فيران الدولى للفيلم القصير.