شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سخر أوس أوس من نفسه على السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان أوس أوس جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا من خلال نشر صورة له من بيروت فى لبنان علق عليها بجملة "سبحان الله زي القمر والله"، وهي الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا من جانب متابعيه.

اوس اوس شارك خلال موسم رمضان الماضى فى مسلسل "هوجان" بشخصية "حورس" الذى لفت بها الأنظار نظراً لأن الدور يعتبر بعيدا عن الكوميديا التى اشتهر بها، كما شارك خلال الموسم الدرامي بأعمال أخرى كضيف شرف.





Advertisements

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".