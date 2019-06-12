شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اتهامه بالتحرش.. مايكل جاكسون يتبرع بـ 400 مليون دولار للجمعيات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من اتهامه بالتحرش بالأطفال فى الفيلم الوثائقى الجديد Leaving Neverland، الذى عرض الفترة الماضية عبر شبكة HBO، إلا أن ملك البوب الراحل مايكل جاكسون فاجئ الكثيرين بعد التقارير التى رصدت تبرعه بملايين الدولارات منذ وفاته.

ووفقاً لبعض التقارير الأجنبية، فأن ملك البوب الراحل قام بالتبرع بـ 400 مليون دولار للجمعيات الخيرية منذ وفاته فى 2009، وطلبه ان يمنح نسبة 20% من قيمة ثروته للاعمال الخيرية بشكل عام.

Advertisements

الفيلم التسجيلى "Leaving Neverland" أثار جدلًا كبيرًا، حيث يسرد الفيلم حياة نجم البوب الجنسية، ويتهمه بشكل واضح وصريح بالتحرش الجنسى بالأطفال ومساومتهم فى حفلات جنس جماعى، وضم مقابلات مع الموسيقى واد روبسون، والممثل جيمس سافشوك، اللذان يرويان قصص استغلالهما جنسياً من قبل ملك البوب، عندما كان يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، وواجه انتقادات حادة من قبل جمهور جاكسون الذى احتشد أمام بوابات المهرجان، اعتراضًا على محتوى الفيلم الذى ستقوم بعرضه شبكة قنوات HBO التليفزيونية.