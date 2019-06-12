شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر Coachella 2020 ستكون أقل من أسعار 2019 ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي مهرجان " Coachella Music Festival " لعام 2020 و قبل 10أشهر من إقامته، أن اسعار تذاكر العام القادم ستكون أقل تكلفه بالمقارنة بهذا العام، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد"، و هو الخبر الذي اسعد قطاع كبير من عشاق الموسيقي و الغناء حول العالم، فستكون التكلفة 399 دولار ، في حين وصلت التكلفة الي 429 دولار في عام 2019 .
" Coachella Music Festival " لعام 2020 سوف يبدأ في الفترة من 10 إلى 12 أبريل ، ومن 17 إلى 19 أبريل 2020، بحضور عدد من أهم وأشهر النجوم و هو ما يميز المهرجان سنويا ، حيث يرصد أدق تفاصيله وسائل الاعلام الفنية من شتي انحاء العالم .
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