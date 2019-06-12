شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يعلن عن تعاقده على فيلم جديد: حدوتة ما اتعملتش قبل كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد إمام عن تعاقده على بطولة فيلم جديد لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وهو من إنتاج شركة سينرجى فيلمز والطاهر ميديا برودكشن، ليسجل الفيلم التعاون الثالث على التوالى لمحمد إمام وشركة سينرجى فى السينما بعد "لص بغداد" المقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة و"ليلة هنا وسرور" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر 2018.

ونشر محمد إمام عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام صورة لحظة توقيع عقود الفيلم بصحبة المنتج أحمد بدوى المشرف العام على الانتاج فى شركة سينرجى فيلميز والمنتج يوسف الطاهر وعلق:ان شاء الله فيلم مفاجأة..مع مخرج عملاق..في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده ‼مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي.

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فيلم "لص بغداد" تم تصوير جزء من مشاهده قبل انشغال أبطاله بدراما رمضان الماضى، وهو بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.