شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف"عصر جديد"..عمل وطني مشرف وسعيد بالعمل مع خالد سليم وأنوشكا ونهال نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعرأحمد حسن راؤول مؤلف كلمات كليب " عصر جديد " لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع نجوم الغناء وخالد سليم وأنوشكا ونهال نبيل فى هذه الأغنية، موضحا أنها بمثابة عمل وطنى يشرف أى إنسان العمل فيه، حيث تتناول الأغنية علاقة مصر بباقى الدول الأفريقية من خلال المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والذي يقام اليوم فى مدينة شرم الشيخ .

وطرح المطرب خالد سليم كليب "عصر جديد" الذي يشاركه الغناء فيه الفنانة أنوشكا ونهال نبيل، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول- عمر جاهين، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى، ومن إخراج بتول عرفة.